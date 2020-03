Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Grüner Opel Corsa verschwunden

Mönchengladbach (ots)

Auf einem Parkplatz an der Kaldenkirchener Straße ist am Freitag, 13. März, zwischen 6.20 Uhr und 12.30 Uhr ein grüner Opel Corsa mit KK-Kennzeichen entwendet worden.

Der Besitzer berichtete, als er am Mittag zum Parkplatz zurückgekehrt sei, habe sein Wagen nicht mehr dort gestanden. An der Stelle, wo er seinen Pkw morgens abgestellt habe, habe nun ein anderes Fahrzeug gestanden. Unter diesem habe er Glasscherben gefunden, ungefähr an der Stelle, an der sich seine Fahrertüre befunden habe. Außerdem habe er seine Kennzeichen unter einem Auto entdeckt, das direkt neben seinem Pkw gestanden habe.

Die Polizei bittet um die Meldung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

