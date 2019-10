Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Pizzeria in Mönchengladbach-Dahl

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23.10.2019, 23.00 Uhr/24.10.2019, 10.30h) sind bislang unbekannte Täter in eine Pizzeria auf der Dessauer Straße eingebrochen. Dazu hebelten sie die Eingangstüre auf. Durchsuchungsspuren im Objekt sind nicht vorhanden. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach, Telefon 02161-29-0. (wr)

