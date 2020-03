Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Spiegel an Fahrzeugen abgetreten

Mönchengladbach (ots)

An mindestens zwei Fahrzeugen sind in der Nacht zum Sonntag, 15. März, in Hehn Außenspiegel abgetreten worden.

Ein Zeuge hatte gegen 1.50 Uhr einen Knall gehört und mehrere Jugendliche gesehen, die mit E-Scootern an ihm vorbei fuhren. Dabei habe er einen sagen hören: "So viele Spiegel habe ich noch nie abgetreten." Gemeinsam mit anderen Personen versuchte der Zeuge, die Verfolgung der Jugendlichen aufzunehmen. Die fünf- bis sechsköpfige Gruppe der Jugendlichen habe sich jedoch getrennt und sei in den Hardter Wald gefahren. Eine Verfolgung sei dadurch nicht mehr möglich gewesen. Eine genauere Beschreibung der Jugendlichen liegt nicht vor.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

