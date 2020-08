Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrrad kollidiert mit Auto - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Spenge (ots)

(jd) Als er am Sonntag (9.8.) gegen 21.00 Uhr den Kreisverkehr Lange Straße / Mühlenburger Straße in Spenge befuhr, bemerkte ein Autofahrer, dass plötzlich ein bislang unbekannter Fahrradfahrer von der Bielefelder Straße aus kommend in den Kreisverkehr einbog. Dabei kollidierte das Lenkrad des Fahrrads mit dem rechten hinteren Bereich des Autos. Der Autofahrer hielt danach im Kreisverkehr an, um sich nach dem Radfahrer zu erkundigen. Dabei bemerkte er, dass sich an seinem Auto eine Beule befindet, auf die er den Radfahrer hinwies. Dieser entfernte sich ohne weitere Angaben zu machen vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen: Bildmaterial des Radfahrers am Unfallort wird derzeit ausgewertet. Der gesuchte Mann hat eine stämmige Statur und trug zum Zeitpunkt des Unfalls Fahrradbekleidung. Es handelt sich hierbei um eine kurze schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und einen schwarz-grauen Fahrradhelm. Der Beteiligte oder weitere Zeugen werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden (05221/8880).

