Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Polizei nimmt Tuning-Szene in den Blick- Kontrollen mehrerer Fahrzeuge

Herford (ots)

(sls) Die Herforder Polizei hat am vergangenen Wochenende im Bereich der Röntgenstraße verstärkt Kontrollen in der Tuning-Szene durchgeführt. Hintergrund der Kontrollen war eine Anzahl von Anwohnerbeschwerden über eine Vielzahl von "aufgemotzten Fahrzeugen" die gerne durch quietschenden Reifen oder durch eine besondere Auspuffanlage auf sich aufmerksam machen. Am Freitagabend stellten Polizeibeamte bis zu 200 Fahrzeugen rund um den Bereich der Röntgenstraße fest. Bei den anschließenden Kontrollen von verschiedenen Fahrzeugen wurden durch die Beamten mehrere Verwarngelder, insbesondere wegen Parkverstöße erhoben. Bei vier Fahrzeugen war durch bauliche Veränderungen am Fahrzeug die Betriebserlaubnis erloschen, so dass Ordnungswidrigkeiten geschrieben wurden. Auch zukünftig wird es verstärkt Kontrollen der Tuning-Szene in diesem Bereich geben.

