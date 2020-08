Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an der Visionstraße - Elf Autos demoliert

Herford (ots)

(jd) Am vergangenen Freitag (7.8.) bemerkte der Halter eines Skoda mehrere Kratzer an seinem Auto und alarmierte die Polizei. Das Fahrzeug war an der Visionstraße geparkt, die Beschädigungen befinden sich auf Seite des Gehwegs an der hinteren und vorderen rechten Tür des Pkw. Im Verlauf des Einsatzes stellten die Beamten fest, dass an mehreren Autos ähnliche Kratzer zu finden sind. Insgesamt wurden elf beschädigte Autos ausfindig gemacht, die jeweils an der zum Gehweg gerichteten Seite entsprechende Spuren aufweisen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei Herford unter 05221/8880 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell