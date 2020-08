Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raubüberfall im Maiwiesenpark - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Die Polizei bittet um Mithilfe: Zwei Männer waren am Samstag (8.8.) gegen 1.00 Uhr zu Fuß in dem Park "Maiwiese" unterwegs und wollten ihn über eine Brücke am südwestlichen Ausgang Richtung Bielefelder Straße verlassen, als ihnen eine Gruppe von fünf Personen entgegenkam. Nach bisherigen Ermittlungen wurden sie von zwei Männern aus dieser Gruppe attackiert und ihnen wurde eine Geldbörse mit Bargeld, ein iPhone-Ladekabel und eine JBL-Musikbox entwendet. Bei den Tätern handelt es sich um einen ca. 17 Jahre alten Mann mit südländischem Erscheinungsbild. Er soll etwa 180cm groß sein, hat kurze dunkle Haare und einen Bart. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt. Bei dem zweiten Täter soll es sich um einen ca. 17 Jahre alten Osteuropäer handeln, er ist etwa 185cm groß und hat eine stämmige Statur und eine Glatze. Er trug zur Tatzeit einen grauen Trainingsanzug. Wer Angaben zu dem Vorfall oder den beteiligten Personen machen kann, soll sich bei der Polizei Herford unter 05221/8880 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell