Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkoholisiert auf entwendetem Roller - Zwei Verletzte bei Unfall in Herford

Herford (ots)

(jd) Zwei Rollerfahrer sind Samstag Nacht (8.8.) in Herford bei einem Unfall leicht verletzt worden. Gegen 00.35 Uhr befuhr ein 17-jähriger mit seiner ebenfalls 17-jährigen Beifahrerin die Vlothoer Straße in Fahrtrichtung Stadtholzstraße. Beim Versuch einer Verkehrsinsel auf Höhe der Einmündung Berger Straße auszuweichen, kam der Fahrer ins Straucheln nachdem das Hinterrad des Rollers die Verkehrsinsel touchierte. Der Fahrer und seine Beifahrerin stürzten mit dem Roller und zogen sich leichte Verletzungen zu, die im Klinikum Herford ambulant behandelt werden mussten. Beim Eintreffen am Unfallort bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers und ein im Verlauf der Kontrolle durchgeführter Schnelltest verlief positiv. Zudem ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da die Eigentumsverhältnisse am Unfallort nicht geklärt werden konnten, wurde der Roller vorläufig sichergestellt und nach Ermittlung der entsprechenden Daten den Eigentümern übergeben.

