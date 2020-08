Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit Verletzten (07.08.2020)

Tuttlingen (ots)

Eine verletzte Pkw-Lenkerin und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am heutigen Freitagnachmittag gegen 13.15 Uhr auf der Kreuzung Königstraße /Gerberstraße ereignete.

Der 61 Jahre alte Lenker eines Opel Zafira befuhr die Gerberstraße aus Richtung der Volksbank in Fahrtrichtung Parkhaus Seltenbach und bog an der Kreuzung bei grüner Ampel nach links auf die Königstraße in Richtung Marktplatz ab. Hierbei missachtete er den Vorrang der ebenfalls bei grüner Ampel die Kreuzung in Gegenrichtung überquerenden, 63 Jahre alten Lenkerin eines Skoda Fabia, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge kam. An beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw lösten die Frontairbags aus.

Die Lenkerin des Skoda wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung und Versorgung in das Klinikum gebracht. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle abtransportiert werden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell