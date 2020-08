Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach-Hegne) Verkehrsunfallflucht nach Vorfahrtsmissachtung (07.08.2020)

Allensbach (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, der sich am heutigen Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr an der Einmündung der Konradistraße in die Bundessstraße 333 bei Hegne ereignete.

Der 50 Jahre alte Lenker eines Motorrades befuhr die Bundesstraße 33 aus Richtung Konstanz in Fahrtrichtung Allensbach. An der Einmündung der Konradistraße in die Bundesstraße 33 bog der unbekannte Lenker eines weiß lackierten Mercedes-Benz nach links in die Bundesstraße 33 in Richtung Konstanz ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des Motorradfahrers. Der Lenker des Motorrades reagierte auf die Gefahrensituation, er wich nach einer Gefahrenbremsung nach rechts aus. Er vermied damit einen Zusammenstoß mit dem Mercedes-Benz. Nicht zu verhindern vermochte der Motorradfahrer anschließend einen Zusammenstoß mit der linken Fahrzeugseite des Mazda Demio einer 52 Jahre alten Pkw-Lenkerin, die am Ende der Konradistraße an der Einmündung wartete, um ebenfalls auf die Bundesstraße 33 einbiegen zu können. An den beiden an dem Zusammenstoß beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Der Lenker des Mercedes-Benz setzte seine Fahrt in Richtung Konstanz fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und ohne sich um eine Regulierung des verursachten Fremdschadens zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der hochwertige AMG-Mercedes mit Thurgauer Kennzeichen durch einen Mann gefahren worden sein, auf dem Beifahrersitz soll eine weibliche Person gesessen haben.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum beschriebenen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

