Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Vandalen in der Innenstadt (07.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu mehreren Sachbeschädigungen gerufen wurde die Polizei am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr in der Gerwigstraße. Eine Zeugin hatte mehrere junge Männer beobachtet, die Mülleimer umstießen, Bierflaschen auf die Straße warfen und an einem geparkten Auto den Außenspiegel beschädigten. Die Beamten konnte drei alkoholisierte Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren antreffen, die für die Sachbeschädigungen verantwortlich sind. Die jungen Männer gelangen zur Anzeige und müssen ausserdem für den verursachten Schaden von mehreren hundert Euro aufkommen.

