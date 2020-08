Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 02.08.2020

Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Hüfingen (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr kam es in einer Asylunterkunft zu einem Streit zwischen einem 33-Jährigen und einem 52-Jährigen. Beide aus Pakistan stammenden Männer gerieten zunächst verbal in Streit, woraus schnell eine handfeste Auseinandersetzung entstand. In deren Verlauf zog der Jüngere ein Messer und stach einmal auf seinen Kontrahenten ein. Mit einem Rettungswagen musste der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus gebracht und dort sofort notoperiert werden. Der Tatverdächtige ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Konstanz beantragte die Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Villingen der anordnete, den Festgenommenen in Untersuchungshaft zu nehmen. Der 33-Jährige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-2063

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeioberkommissar Jörg-Dieter Kluge, Tel. 07531 995-1019

