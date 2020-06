Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen 19-Jährigen nach kurzer Flucht

Lünen/Selm (ots)

In der Nacht zum vergangenen Sonntag (7.Juni) wollten Bundespolizisten einen Mann am Bahnhof in Lünen überprüfen. Dieser flüchtete jedoch, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 19-Jährigen, finden Einsatzkräfte dann Drogen.

Eine Streife der Bundespolizei wollte in der Nacht zum vergangenen Sonntag einen Mann am Bahnhof in Lünen überprüften. Als sie den 19-Jährigen nach seiner Identität befragten, händigte dieser den Einsatzkräften seinen Ausweis aus. Doch dann ergriff der deutsche Staatsangehörige plötzlich die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung des Mannes, konnte er jedoch von den Polizisten in einer Gebäudenische gestellt werden. Da der Mann erheblichen Widerstand leistete, musste er gefesselt werden. Die Bundespolizisten durchsuchten den Mann aus Selm und fanden in seiner Kleidung kleine Mengen Haschisch und Kokain. In der Jacke des 19-Jährigen, die er während der Flucht auszog und auf ein Garagendach warf, entdeckten die Bundespolizisten dann ca. 138g Amphetamine, eingeschweißt in Folie. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Gegen den Mann leitete die Bundespolizei Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Er wurde später im Rahmen weiterer Zuständigkeiten zur Polizei Dortmund verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell