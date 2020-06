BPOL NRW: "Graffiti-Bombing" - 12 vermummte Personen sollen Zug besprüht und Bahnmitarbeiter angegangen haben - Bundespolizei ordnet Videosicherung an

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Insgesamt 12 Personen sollen die Abfahrt der S 1 am Bahnhof Bochum-Ehrenfeld verhindert und den Zug auf circa 60 Quadratmetern mit Lackfarbe besprüht haben. Dabei sollen auch zwei Bahnmitarbeiter angegangen worden sein, welche sich durch den Einsatz von Pfefferspray verteidigten.

Am frühen Samstagmorgen (6. Juni) erreichte die S-Bahn 1 den Bahnhof in Bochum-Ehrenfeld. Nach Zeugenaussagen sollen sich zu diesem Zeitpunkt bereits drei Personen am Ende des Bahnsteigs aufgehalten haben. Nach Halt des Zuges blockierten diese eine Zugtür, um so die Weiterfahrt des Zuges zu verhindern. Anschließend sollen aus dem Gleisbereich neun weitere Personen auf den Bahnsteig gestürmt sein. Alle Personen waren dabei vermummt, so die Zeugen.

Nach Angaben von zwei Mitarbeitern der Bahnsicherheit welche sich in dem Zug befanden, versuchten diese die Personen daran zu hindern, die Bahn mit Lackfarbe zu besprühen. Dabei sollen mehrere Männer auf die Mitarbeiter bedrohlich zugekommen sein, woraufhin diese sich mit dem Einsatz von Pfefferspray wehrten.

Daraufhin sollen die Angreifer insgesamt vier Spraydosen auf die Zeugen geworfen haben, welche diese jedoch verfehlten. Nachdem die Tatverdächtigen circa 60 Quadratmeter des Zuges besprüht hatten, flüchteten sie durch die Gleisanlagen. Eine Nahbereichsfahndung durch Einsatzkräfte der Polizei Bochum verlief erfolglos. Die Bundespolizei stellte die Spraydosen sicher und ordnete die Sicherung der Videoüberwachung aus der S-Bahn an.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurden im Bahnhofsgebäude weitere Graffitis festgestellt. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ein.

Der Bahnhof Ehrenfeld wird nicht videoüberwacht. Die Bundespolizei bittet deshalb Zeugen um Hinweise. Wer kann Hinweise zu der Personengruppe geben, die sich am 6. Juni im Zeitraum zwischen 1:30 Uhr 1:50 Uhr im Bereich des Bahnhofs an der Bessemerstraße 100 aufgehalten hat? Dabei helfen auch Informationen zu Fahrzeugen, welche sich mit hoher Geschwindigkeit vom Bahnhof Bochum-Ehrenfeld entfernt haben.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 entgegen. *ST

