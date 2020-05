Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unter Einfluss von Drogen und ohne Fahrerlaubnis nicht zugelassenes Fahrzeug geführt

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 24.05.2020 gegen 12:30 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenwagenbestzung einen Opel in der Westlandstraße in Nienburg. Der 21-jährige Fahrzeugführer aus Nienburg konnte bei der Verkehrskontrolle keinen Führerschein vorweisen. Abfragen ergaben zum einen, dass der Fahrzeugführer nie eine Fahrerlaubnis besessen hatte und zum anderen, dass das Fahrzeug keinen gültigen Versicherungsschutz besaß. Dieser war 2019 abgelaufen. Trotz der nun schon vorhandenen Anzeigen blieben die eingesetzten Beamten hartnäckig und stellten des Weiteren fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel das Fahrzeug gesteuert haben könnte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf Cannabis- und Kokainprodukte, so dass dem Nienburger in der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss an alle Maßnahmen konnte der Mann das Polizeidienstgebäude wieder verlassen.

