Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mann bei Sportbootunfall schwer verletzt

Nienburg (ots)

DRAKENBURG (jah) - Bei einem Sportbootunfall wurde am 21.05.2020 gegen 19 Uhr ein 35-jähriger Mann aus Vechta schwer verletzt. Der Mann war mit zwei Kindern und einem nicht führerscheinpflichtigen Sportboot auf der Weser unterwegs und wollte auf dem oberen Wehrarm in Drakenburg in den Schleusenkanal einbiegen. Dort vollzog er mehrere Fahrmanöver, bei dem er die Kontrolle über das Sportboot verlor und außenbords ging. Das rotierende Boot bzw. der Motorpropeller verletzte dabei den Mann im Brustbereich schwer. Zeugen, die am Ufer sitzend den Vorfall beobachteten, verhielten sich vorbildlich, halfen dem Mann ans Ufer und informierten die Rettungskräfte. Dort wurde er in ein künstliches Koma versetzt und in die MH nach Hannover verbracht. Die Kinder wurden bei diesem Unfall nicht verletzt.

