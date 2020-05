Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei führt nach Suche älteres Ehepaar wieder zusammen

Hassel (ots)

(opp) In den Abendstunden des Himmelfahrtstages suchte ein 81jähriger Bremer das Polizeikommissariat Hoya auf und bat die Beamten des Nachtdienstes verzweifelt um Hilfe. Demnach habe er sich nach einem Besuch in der Diensthoper Waldgaststätte zusammen mit seiner gleichaltrigen Ehefrau auf eine längere Wanderstrecke begeben, welche das Paar bis in die weitverzweigten Bereiche von Hämelhausen und Hassel geführt hätte. Schlussendlich sei die Ehefrau am Ende ihrer Kräfte gewesen und wäre auf einem Hof im Hasseler Herrschaftlichen Kamp von Anwohnern aufgenommen und fürsorglich behandelt worden. Der Ehemann habe nun den an der Waldgaststätte geparkten Pkw nachführen wollen, habe jedoch später nicht mehr die Hofstelle, an welcher er zuvor seine Ehefrau habe zurücklassen müssen, wiedergefunden. Nach einer ergebnislosen, mehrstündigen, Suche wandte er sich in letzter Hoffnung an die Polizei. Als Fahrgast im Funkstreifenwagen konnte der Senior jedoch die Wanderstrecke noch so gut beschreiben, dass nach einem 90minütigen Einsatz die Hofstelle gefunden wurde und das Ehepaar glücklich zusammengeführt werden konnte. Nach einer abschließenden Fahrt im Streifenwagen endete der Abenteuerausflug am Hoyaer Kommissariat, von wo das Ehepaar mit dem eigenen Pkw die Heimreise nach Bremen antrat.

