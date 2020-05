Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Pollhagen (ots)

In der Zeit vom 19.05.2020 bis zum 20.05.2020 kam es in Pollhagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben von Zeugen und der polizeilichen Unfallaufnahme ist derzeit von folgendem Hergang auszugehen: Vermutlich bog ein Pkw mit Anhänger von der Hauptstraße in Pollhagen nach rechts in die Straße Vor der Reihe ab. Dabei dürfte sich der Anhänger vom Zugfahrzeug gelöst haben und kam an einem angrenzenden Zaun einer Grundstückseinfriedigung zum Stehen. Der Zaun sowie ein Torelement wurde beschädigt. Laut Angaben von Zeugen wurde der Anhänger dann zunächst an der Örtlichkeit belassen und später abgeholt. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05721-40040 bei der Poliei in Stadthagen zu melden.

