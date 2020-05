Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erst Unfall eingeräumt, dann abgestritten

Rinteln (ots)

(swe). Am Montag, 18.05., kommt es gegen 12.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Klosterstraße in Höhe der Volksbank zu einem Verkehrsunfall, als eine 75-jährige Frau aus Rinteln mit ihrem Pkw beim Ausparken zurücksetzte und dabei vermutlich gegen den dicht hinter ihr und verbotenerweise auf einem Behindertenparkplatz stehenden Pkw stieß. Die Frau wurde durch Zeugen auf den Zusammenstoß hingewiesen und hielt an. Vorerst räumte sie auch ein, den Schaden verursacht zu haben, später widerrief sie ihre Aussage. Die Polizei bittet nun evtl. Zeugen des Sachverhalts, sich auf der Rintelner Dienststelle zu melden. Insbesondere die Personen, die die 75-jährige auf den Unfall aufmerksam machten, sind dabei von Interesse für die Polizei.

