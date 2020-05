Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrskontrolle deckt Trunkenheitsfahrt auf

Hoya (ots)

(opp) Mittwochnacht, gegen 01:00 Uhr, führten Polizeibeamte des Hoyaer Einsatz und Streifendienstes auf dem Hasseler Steinweg in Hoya eine Verkehrskontrolle an einem, aus Richtung Hassel kommenden, Audi durch. Hierbei wurde festgestellt, dass der 30jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluß stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort erzielte ein Ergebnis von deutlich unter 1,1 Promille. Der in der Samtgemeinde Graftschaft Hoya lebende 30jährige muss sich nun in einem Ordungswidrigkeitenverfahren verantworten, wobei er eine Geldstrafe in Höhe von mindestens 500,- Euro, 2 Punkte in Flensburg, sowie ein vierwöchiges Fahrverbot zu erwarten hat. Weiterhin muss er die Kosten seiner Blutentnahme tragen, welche im Anschluss der Kontrolle im Nienburger Krankenhaus durch einen Arzt entnommen wurde.

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell