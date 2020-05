Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verglasung hält Pflasterstein stand

Hoya (ots)

(opp) In der Zeit von Samstagabend, 16.05.2020 bis Montagmorgen, 18.05.2020, wurde von bislang unbekannten Tätern die Verglasung der Eingangstür eines Getränkemarktes an der Bücker Straße in Hoya beschädigt. Offensichtlich wurde zur Tatausübung ein Pflasterstein genommen. Die Polizeibeamten des Hoyaer Kriminalen Ermittlungsdienstes bitten Zeugen des lautstarken Vorfalls sich unter der Telefonnummer 04251/934640 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell