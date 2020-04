Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Schlägerei bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann ist am späten Mittwochabend (15.04.2020) in eine Schlägerei verwickelt und anschließend bestohlen worden. Der Mann geriet gegen 23.05 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U2 aus bislang noch unbekannten Gründen mit drei Jugendlichen in Streit. Aus diesem Streit entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, die sich an der Haltestelle Berliner Platz auf den Bahnsteig verlagerte. Während der Rangelei fiel dem 28-Jährigen das Mobiltelefon aus der Tasche. Einer der Jugendlichen bemerkte dies, steckte es ein und ergriff mit den anderen beiden die Flucht in Richtung Johannesstraße. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei kurze Zeit später am Moltkeplatz eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher vorläufig fest, auf welche die Beschreibung des Opfers passte, und die dort in der Nähe außerdem noch die Fensterscheibe eines Autos eingeschlagen haben sollen. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben, die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

