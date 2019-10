Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch in Sonderpostenmarkt/ Täter schneiden die Außenwand auf

Kleve (ots)

In der Zeit von Samstag (05. Oktober 2019), 18.10 Uhr, bis Montagmorgen, 08.10 Uhr, schnitten unbekannte Täter die Außenwand eines Sonderpostenmarktes an der Kalkarer Straße auf. Die Täter gelangten auf diese Weise in die Büroräume des Marktes und schnitten ein weiteres Loch in einen dortigen Tresor. Aus dem Tresor entnahmen die Täter eine hohe vierstellige Summe Bargeld. Weiterhin beschädigten die Unbekannten einen Metallzaun im rückwärtigen Bereich.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

