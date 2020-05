Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vandalismus an Wassersauger

Eystrup (ots)

(opp) In der Nacht vom letzten Mittwoch, 13.05.2020, bis Donnerstag 14.05.2020, beschädigten bislang unbekannte Täter einen landwirtschaftlichen Wassersauger welcher in Eystrup, parallel des Rühmstewegs, zu einer Feldbewässerung eingesetzt war. Es wurden an dem Aggregat beide Reifen zerstochen, sowie der Wasserschieber geschlossen. Der geschädigte Landwirt schätzt den entstandenen Sachschaden auf ungefähr 200,- Euro. Der Polizei Hoya ist anschließend von einem anderen Feldbesitzer darüber informiert worden, dass auch dessen Wassersauger beschädigt worden sei. Die Polizeibeamten in Hoya bitten um zeugenschaftliche Hinweise unter der Telefonnummer 04251/934640.

