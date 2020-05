Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrskontrolle endet mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Eine klassische, anlassbezogene Verkehrskontrolle eines 22-Jährigen Stolzenauers endete im Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten. Der Mann wurde am 18.05.2020 gegen 14 Uhr am Berliner Ring kontrolliert, da er während des Radfahrens ein Mobiltelefon in der Hand hielt und dieses bediente. Von den Beamten auf diese Ordnungswidrigkeit angesprochen, reagierte der Mann ohne Einsicht und provokativ. Um die erforderlichen Daten zwecks Anzeigenaufnahme zu erhalten, sollte sich der Mann ausweisen bzw. seinen Namen preisgeben. Diese Auskunft verweigerte er und versuchte, sich durch Wegfahren der weiteren Kontrolle zu entziehen. Da die Beamten das Fahrrad festhielten, konnte der Mann seine Fahrt nicht fortsetzen, jedoch reagierte er zunehmends aggressiver, so dass ein zweites Einsatzfahrzeug zur Unterstützung hinzugezogen wurde. Weitere Versuche, den Mann zu überzeugen, dass eine Nennung der Personalien unumgänglich sei, fruchteten nicht. Nunmehr versuchte der Mann sich fußläufig zu entfernen, was durch die Beamtinnen und Beamten ebenfalls unterbunden wurde. In dem darauf entstehenden Gerangel stürzt der Mann mit einer Beamtin gegen einen Grundstückszaun, der durchbrochen und beschädigt wurde. Auf dem Boden angekommen wurde der Mann durch die eingesetzten Kräfte fixiert und auch beruhigt - nur durch Glück wurde niemand verletzt. Nach der anschließenden Identitätsfeststellung in der nahegelegenen Dienststelle wurde gegen den Stolzenauer auch ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet und dieser dann aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell