Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Täter scheitern am Tresor

Rinteln (ots)

(swe). Am 19. Mai wird über eine Sicherheitsfirma ein Einbruch in die Filiale eines Schnellrestaurants auf der Konrad-Adenauer-Straße gegen 02.11 Uhr gemeldet. Nur wenige Minuten später ist das erste Einsatzfahrzeug der Rintelner Polizei vor Ort. Ein Fenster des Tatobjektes ist aufgehebelt und der optische Alarm ausgelöst. Bei der Tatortaufnahme stellen die Beamten fest, dass offensichtlich versucht wurde, den Tresor zu öffnen. Die beiden Täter werden dabei von der Überwachungskamera des Innenraums videografiert. Einer von ihnen trägt einen weißen Kapuzenpullover und eine weiße Jogginghose, der zweite eine olivgrüne Kapuzenjacke und eine helle Hose. Die Täter sind geschätzt zwischen 20 und 30 Jahre alt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Täter ein Fenster des Gebäudes mit einem Kuhfuß aufhebelten und sich im Objekt durch Eintreten einer Tür den Weg zum Tresor verschafften. Die Kombination des Tresors bekommen die Täter jedoch nicht auf. Tatzeitraum liegt zwischen 02.00 Uhr und 02.11 Uhr. Die Auswertung des Überwachungsvideos des Schnellrestaurants und einer benachbarten Tankstelle dauern noch an. Hinweise nimmt die Polizei Rinteln unter 05751/95450 entgegen.

