Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Navigationsgerät, Radio und Bedienelement aus BMW gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (03./04.05.2020) wurde aus einem in der Hohenstaufferallee geparkten BMW das fest installierte Navigationsgerät, das Radiogerät mit CD-Player sowie das Bedienelement iDrive aus der Mittelkonsole ausgebaut und entwendet. Auf welche Weise der oder die Täter ins Fahrzeuginnere gelangt sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06217174-4444 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

