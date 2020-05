Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Hohen Sachschaden verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Montagmittag verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer mehr als 5.000 Euro Sachschaden an einem geparkten Pkw und flüchtete anschließend. Ein 33-Jähriger parkte seinen Opel in der Zeit von 12:10 Uhr bis 12:25 Uhr in der Hessischen Straße um ein Paket auszuliefern. Als er zurückkam, bemerkte er frische Unfallspuren an der Front seines Fahrzeugs - der Verursacher war bereits geflüchtet. Das Polizeirevier Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen oder Hinweisgebern. Dieser werden gebeten, sich unter 0621 777690 an die Beamten zu wenden.

