Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Nach Unfall Geschädigter gesucht!

Heidelberg (ots)

Eine 58-Jährige beschädigte am Montagnachmittag um 16:30 Uhr beim Ausparken einen geparkten Pkw Im Weiher. Zunächst fuhr die Frau weiter, zeigte den Unfall jedoch wenig später beim Polizeirevier Heidelberg-Nord an. Der Besitzer des beschädigten Pkw noch das Auto selbst konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden. Es soll sich um ein schwarzes Fahrzeug handeln. Der unbekannte Geschädigte oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 06221 45690 an die Ermittler zu wenden.

