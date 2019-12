POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ Neuss-Holzheim - A 46 in Richtung Neuss - Schwerer Verkehrsunfall - Pkw überschlägt sich

Polizei Düsseldorf

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ Neuss-Holzheim - A 46 in Richtung Neuss - Schwerer Verkehrsunfall - Pkw überschlägt sich

Sonntag, 29. Dezember 2019, 3.20 Uhr bis 4.45 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen war zur Unfallzeit ein 29-Jähriger aus Neuss mit seinem Golf auf der A 46 aus Richtung Heinsberg kommend in Richtung Neuss unterwegs. Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Neuss-Holzheim kollidierte er aus unklarer Ursache auf dem rechten Fahrstreifen mit dem vorausfahrenden Opel Astra eines 23-Jährigen aus Grevenbroich. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Golf und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer sowie der Fahrer des Opel erlitten schwere Verletzungen. Die 26-jährige Beifahrerin in dem Opel erlitt leicht Verletzungen. Ein nachfolgender Taxi-Fahrer aus Neuss konnte der Unfallstelle nicht ausweichen und fuhr über Trümmerteile. Sein Fahrzeug (Toyota) wurde ebenfalls beschädigt. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge hatten nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. Die Richtungsfahrbahn musste für mehr als eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Grevenbroich-Kapellen abgeleitet. Staus blieben aus. Alkohol war nicht im Spiel.

