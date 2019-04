Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190411 - 418 Frankfurt: 62-Jähriger vermisst (Foto beachten)

Frankfurt (ots)

(em) Seit gestern Abend (10.04.2019) wird der 62-jährige Rainer Schwarz vermisst. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben können, sich dringend zu melden!

Der 62-Jährige wurde zuletzt gestern Abend gegen 22.00 Uhr in einem Krankenhaus in Praunheim gesehen. Seitdem verliert sich die Spur.

Herr Schwarz hat aufgrund einer Erkrankung Schwierigkeiten sich zu orientieren und benötigt dringend Medikamente.

Er ist 165 cm groß, sehr schlank und hat halblange dunkelbraune Haare sowie einen grauen Vollbart. Er soll mit einer braunen Hose, einer schwarzen Lederjacke, einem grün-weiß karierten Hemd sowie braunen Halbschuhen mit einer weißen Sohle bekleidet sein. Weiterhin ist er Brillenträger. Auffällig ist, dass er am rechten Handgelenk ein "Patientenarmband" trägt und sich an seinem linken Arm eine Kanüle befindet.

Wer hat den Vermissten gesehen und/oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

