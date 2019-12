POL-D: Düsseldorf-Lohausen - A 44 und Auffahrten - Verkehrsunfälle am Flughafen - Mehrere Leichtverletzte - Lange Staus

Polizei Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf-Lohausen - A 44 und Auffahrten - Verkehrsunfälle am Flughafen - Mehrere Leichtverletzte - Lange Staus

Donnerstag, 26. Dezember 2019, 18.40 Uhr bis 21.45 Uhr

Zunächst kam es um 18.40 Uhr auf der A 44 hinter dem Flughafentunnel in Richtung Velbert zu einem Auffahrunfall im fließenden Verkehr. In dessen Verlauf waren zwei beteiligte Fahrzeuge ins Schleudern geraten und auf dem linken sowie dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen. Bei diesem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die gesamte Richtungsfahrbahn für etwa eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr staute sich auf fast zwei Kilometern Länge bis zum Flughafen zurück. Betroffen waren auch die Auffahrten vom Flughafen auf die A 44. In diesem Rückstau kam es gegen 20.25 Uhr im Bereich der Auffahrt der Anschlussstelle Flughafen zu einem Unfall, bei dem insgesamt sechs Personen leicht verletzt wurden. Hierbei schob, nach bisherigen Erkenntnissen, der unfallverursachende Pkw drei weitere Pkw aufeinander. Für die Räumungsarbeiten musste die Auffahrt bis circa 21.10 Uhr gesperrt werden. Dadurch kam es auch im Bereich des Flughafens zu Auswirkungen auf den Verkehr.

