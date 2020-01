Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Schlangenlinien auf der Autobahn

Bühl (ots)

Am Mittwoch gegen 21 Uhr fiel einer Streife der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl auf der A5 ein Mondeo durch seine unsichere Fahrweise auf. Er befuhr den mittleren Fahrstreifen in Richtung Norden und überfuhr auf beiden Seiten jeweils die Fahrstreifenleitlinien. Bei einer Kontrolle an der Tank- und Rastanlage Bühl bestätigte sich der Verdacht der Beamten auf eine alkoholische Beeinflussung des 45-jährigen Fahrers. Er hatte sich mit über 2 Promille Alkohol ans Steuer seines Ford gesetzt. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein wie auch die Fahrzeugschlüssel einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

