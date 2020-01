Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mutmaßliche Dieseldiebe auf frischer Tat geschnappt

Rastatt (ots)

Nach einem Zeugenhinweis sind den Beamten des Polizeireviers Rastatt am späten Mittwochabend zwei mutmaßliche Dieseldiebe ins Netz gegangen. Die beiden Männer im Alter von 23 und 32 Jahren wurden gegen 23:15 Uhr dabei beobachtet, wie sie mittels einer Pumpe Diesel aus einem im 'Im Wöhr' abgestellten Lastwagen umgefüllt haben. Während der Anfahrt mehrerer hinzueilender Streifenbesatzungen flüchteten die Verdächtigen mit ihrem eigenen Sattelzug, konnten aber unweit des Tatortes gestellt und vorläufig festgenommen werden. Im geöffneten Tank des Fluchtfahrzeugs steckte noch ein Schlauch, womit der Kraftstoff mutmaßlich umgefüllt wurde. Während den polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der ältere des Duos und Fahrer des Sattelzugs mit weit über einem Promille unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein in behördliche Obhut geben. Nach der Erhebung einer Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro wurden die in Rumänien wohnenden Männer wieder entlassen. Gegen beide wird wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt, gegen den 32-Jährigen zusätzlich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

