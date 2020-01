Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Die Polizei in Gaggenau sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen an Autos, bei denen die Ermittler derzeit nicht von einem Zusammenhang ausgehen. Bereits vergangene Woche wurde zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 8 Uhr ein ordnungsgemäß in der Murgtalstraße in Bad Rotenfels abgestellter grauer Mercedes zerkratzt. Hierbei entstand ein Schaden von ungefähr 500 Euro. Zwischen Sonntag, 18:30 Uhr und Montag, 10:30 Uhr wurde ein grauer Polo der in der Freiherr-vom-Stein-Straße geparkt war, ebenfalls Opfer blinder Zerstörungswut. Auch hier wurde das Fahrzeug zerkratzt und ein Schaden von ungefähr 800 Euro verursacht. Die Beamten des Polizeirevier Gaggenau bitten mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer: 07225 9887-0. /ag

