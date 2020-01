Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Lagerfeuer endet mit Festnahme

Offenburg (ots)

Einer Streife des Offenburger Polizeirevieres fiel am Mittwochnachmittag gegen 15:30 ein offenes Feuer auf einem Gelände in der Wasserstraße auf. Eine genauere Nachschau ergab, dass Möbel und behandeltes Holz verbrannt und das Feuer durch die anwesenden Personen gelöscht wurde. Doch damit nicht genug, denn bei der Personalienfeststellung stellte sich heraus, dass ein 34-jähriger Anwesender zur Festnahme ausgeschrieben war. Daraufhin wurde er in die Justizvollzugsanstalt Offenburg eingeliefert. /jk

