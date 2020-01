Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Zeugen nach Vandalismus gesucht

Ettenheim (ots)

Nachdem Unbekannte zwischen Sonntagabend, 17 Uhr und Montagmorgen, 7:45 Uhr, mehrere Schriftzüge mit Farbe auf Gebäude in der Pärlat-Schofer-Straße aufgebracht haben, bitten die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Ettenheim um Hinweise aus der Bevölkerung. In dem genannten Zeitraum wurde ein Schul- und ein Internatsgebäude mit verschiedenen Schriftzügen in schwarzer, roter und weißer Farbe besprüht. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen in diesem Bereich wahrgenommen haben, wenden sich bitte mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07822 44695-0 an die Beamten des Polizeipostens.

