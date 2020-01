ZOLL-HH: Zollfahndung vollstreckt Dursuchungsbeschlüsse 1 Sisha-Bar in der Rostocker Innenstadt

Zollfahndungsamt Hamburg

Am Dienstag den 21. Januar 2020 durchsuchten insgesamt 30 Beamte des Zollfahndungsamtes Hamburg, Dienstsitz Rostock, des Hauptzollamtes Stralsund vom Sachgebiet C, Kontrolleinheit Grenze 21 (KEG 21) sowie Beamten der Polizei und des Gewerbeamtes Rostock, drei Wohnungen und eine Sisha-Bar in der Rostocker Innenstadt. Insgesamt konnten - trotz zwischenzeitlichem Auflauf von unbeteiligten Dritten und Familienangehörigen - alle Durchsuchungen in ruhiger Atmosphäre und ohne weitere Vorkommnisse abgeschlossen werden. Es wurden rund 45 Kilogramm Wasserpfeifentabak und andere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen werden durch den Dienstsitz Rostock des Zollfahndungsamtes Ham-burg weitergeführt.

