ZOLL-HH: 1 Kilogramm HEROIN und 220 Gramm KOKAIN sichergestellt - erneuter Aufgriff durch Hamburger Zöllner -

Hamburg (ots)

1 Kilogramm HEROIN und 220 Gramm KOKAIN sichergestellt

- erneuter Aufgriff durch Hamburger Zöllner -

Bereits am am 07. Dezember konnten Hamburger Zöllner am Busbahnhof in Hamburg einen nigerianischen Staatsangehörigen stoppen, welcher als sogenannter "Bodypacker" insgesamt 1.200 Gramm Drogen geschluckt hatte. Der jetzt hier Beschuldigte war per Reisebus aus Spanien über die Niederlande nach Hamburg gereist und wollte weiter nach Skandinavien. Er hatte typische Utensilien für Körperschmuggel bei sich, und ein durchgeführter Drug-Wipe-Test (Wischtest auf der Haut) reagierte positiv auf Kokain. Die zuständige Staatsanwaltschaft Hamburg regte an, den Beschuldigten im AK St. Georg röntgen zu lassen. Der Beschuldigte willigte auf freiwilliger Basis ein. Dabei wurden eindeutig die "Bodypacks" festgestellt.

Er hat dann zugegeben, insgesamt 122 "Bodypacks" geschluckt zu haben.

Am 08. Dezember wurden letztlich 100 "Bodypacks" mit insgesamt circa 1.000 Gramm Heroin und 22 "Bodypacks" mit insgesamt circa 220 Gramm Kokain, sichergestellt. Es wurde noch am 08. Dezember im Krankenhaus der Haftbefehl erlassen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahdnungsamt Hamburg übernommen.

