Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Kind bei Unfall verletzt

Heidelberg (ots)

Am Montagabend kam es Am Fürstenweiher zu einem Zusammenstoß zwischen einem jungen Radfahrer und einem Autofahrer. Ein 11-Jähriger fuhr um 18:30 Uhr talabwärts und unterschätzte dabei wohl die Geschwindigkeit. Ein entgegenkommender Autofahrer wurde glücklicherweise schnell auf die Gefahrensituation aufmerksam und bremste zum Stillstand. Der junge Radler bremste ebenfalls, stieß aber trotzdem noch mit dem Mercedes zusammen und stürzte. Glücklicherweise verletzte sich der 11-Jährige nur leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von 1.000 Euro an Rad und Pkw.

