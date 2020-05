Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gruppe Jugendlicher entwenden Fahrrad - von Polizei gestellt

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 18.05.2020 gegen 21:45 Uhr wurde der PI Nienburg/Schaumburg der Diebstahl eines Fahrrades gemeldet. Am Bruchhagen entwendete eine ca. sechsköpfige Gruppe Jugendlicher ein Fahrrad aus einem Vorgarten, in dem sie das Grundstück durch die Gartenpforte betraten. Der Eigentümer des Fahrrades, der den Vorgang zufällig beobachtete, wies seine Frau an, die Polizei zu informieren und nahm die Verfolgung der Täter mit einem anderen Fahrrad auf. Die Gruppe holte der 51-Jährige in der Lehmwandlung ein und sprach die Personen an. Bereitwillig wurde dem Eigentümer dessen Fahrrad herausgegeben, danach entfernte sich die Gruppe. Die zwischenzeitlich am Tatort eingetroffene Polizei wurde durch die Geschädigten und Nachbarn in Kenntnis gesetzt und konnte eine Viertelstunde später eine entsprechende Personengruppe durch Fahndung feststellen. Die Jugendlichen ergriffen zwar erneut die Flucht, vier Personen konnten aber schließlich durch die eingesetzten Beamten überprüft und zur Dienststelle verbracht werden. Nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigen übergeben.

