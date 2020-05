Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: "Corona-Party" in leerstehendem Wohnhaus

Auetal (ots)

(swe). Neun Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren feierten am 19.05. gegen 19 Uhr in einem leerstehenden Wohnhaus an der Antendorfer Straße, da dies ja nach ihren Angaben "...in Coronazeiten sonst nirgends möglich ist". Ihnen wurden die Zigaretten und der Alkohol abgenommen und einen Platzverweis erhielten sie auch noch.

