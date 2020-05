Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahndung nach Täter

Nienburg (ots)

STADTHAGEN (jah) - Am 14.05.2020 gegen 20 Uhr wurde eine Jugendliche aus dem Landkreis Schaumburg Opfer einer Straftat. Ein bislang unbekannter Mann hatte sich der Joggerin von hinten genähert und sie zu Fall gebracht. Sie erlitt durch den Übergriff einen Schock und eine Verletzung am Kopf. Aus bislang unbekannten Gründen beendete der Mann die Tat abrupt, die Joggerin konnte über ihr Smartphone die Eltern benachrichtigen. Die Motivlage des Täters ist weiterhin unklar, weswegen die Ermittler des PK Stadthagens in alle Richtungen ermitteln. Tatort ist die Feldmark zwischen Probsthagen und Stadthagen.

Nunmehr liegt eine Phantombildzeichnung des Täters vor und die Polizei fragt:

Wer kann Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben?

Der Mann wird durch das Opfer wie folgt beschrieben:

- Alter ca. 40 Jahre - Ca. 173 cm groß oder größer - Statur: dick, leicht übergewichtig - südländisches Aussehen, dabei eine helle Hautfarbe mit dunklerem Teint, nicht dunkelhäutig - die Haare dunkel und ganz kurz, der Mann hatte sog. "Geheimratsecken" - Augenfarbe: dunkel - die Person trug einen Dreitagebart, wirkte dabei weder gepflegt noch ungepflegt - Bekleidung: dunkler Pullover und dunkelblaue Jeans

Sonstige Auffälligkeiten: Der Täter soll bei der Tatausführung einen schwarzen Stoffrucksack auf dem Rücken getragen haben.

Hinweise bitte an das PK Stadthagen, Tel.: 05721-40040.

