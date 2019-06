Polizei Hamburg

POL-HH: 190627-3. Einladung für Journalisten - Verabschiedung des ersten Lehrganges "Angestellte im Polizeidienst - Lokale Präsenz" durch Innensenator Andy Grote und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer

Zeit: 28.06.2019, 13:00 Uhr Ort: Hamburg-Winterhude, Überseering 35, 10. Stock

Innensenator Andy Grote verabschiedet morgen zusammen mit Polizeipräsident Ralf Martin Meyer, dem Leiter der Schutzpolizei Hartmut Dudde sowie dem Ausbildungsleiter der Akademie Thomas Fiebiger 19 Angestellte, die die Ausbildung als Angestellte im Polizeidienst (AiP) "Lokale Präsenz" erfolgreich absolviert haben, in den Vollzug.

Polizeiarbeit vor Ort sinnvoll ergänzen - Lebensqualität in den Stadtteilen stärken - lautet das Ziel der Hamburger Polizei, welches nun durch die Verabschiedung des ersten Lehrgangs "Lokale Präsenz" konkretisiert wird. Weitere Lehrgänge im Jahr 2019 und im Jahr 2020 werden folgen, so dass insgesamt 100 AiP die 24 Polizeikommissariate personell verstärken und Maßnahmen in verschiedenen Ordnungsbereichen durchführen werden.

Medienvertreter sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen und können im Anschluss O-Töne einholen. Parkplätze sind vor dem Gebäude in begrenzter Anzahl vorhanden. Journalisten mit Pkw werden gebeten, über den New-York-Ring anzufahren (siehe Anlage).

