Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 19-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer- Beamte stellen Drogen und Waffen sicher - #polsiwi

Siegen (ots)

In Siegen ist es in Nacht von Montag auf Dienstag(01.10.2019) zur Festnahme eines 19-Jährigen gekommen. Beamte der Polizeiwache Siegen wollten einen Autofahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Sandstraße kontrollieren. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum des jungen Mannes. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten neben Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eine größere Summe Bargeld sowie ein Messer und eine Softair-Pistole. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen, die aufgefundenen Gegenstände sichergestellt. Weiterhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Siegener Kriminalkommissariat 1 sowie das Verkehrskommissariat haben die Ermittlungen wegen Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und Fahren unter Drogeneinfluss aufgenommen.

