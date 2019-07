Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten erwischten tagsüber betrunkenen Fahrrad-Fahrer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Jöllenbeck-

Am Dienstagmittag, den 12.03.2019, fiel einer Polizeistreife auf der Jöllenbecker Straße ein angetrunkener Fahrradfahrer auf, der Schlangenlinie fuhr. Bei ihm handelte es sich um einen Wiederholungstäter.

Um 14:10 Uhr fuhr ein Streifenwagen auf der Jöllenbecker Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Amtsstraße bemerkten die Polizisten, einen Radfahrer, der den linken Gehweg deutlich alkoholisiert befuhr. Er fuhr unsicher und in Schlangenlinie. Die Beamten riefen ihn mehrfach an, bis es dem Radfahrer schließlich gelang zum Stehen zu kommen.

Die Beamten nahmen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 40-Jährigen wahr und führten mit ihm einen Alkohol-Test durch, der positiv verlief. Der Fahrradfahrer gestand, am Tag bereits hochprozentigen Alkohol getrunken zu haben. Die Polizisten fanden in dem Rucksack des Bielefelders mehrere Bierdosen sowie zwei Flaschen Spirituosen.

Eine Ärztin entnahm dem polizeibekannten Radler eine Blutprobe, der anschließend zu Fuß seinen Weg fortsetzen konnte.

