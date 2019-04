Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kleiner Chihuahua-Mischling gestohlen

Kindsbach (ots)

Aus einem umzäunten Garten in Kindsbach, Im Schindelacker, wurde am Mittwochmorgen gegen 06:00 Uhr vermutlich ein 2,6 kg-schwerer Chihuahua-Mischlingsrüde entwendet. Nachdem die Besitzerin ihre beiden Schützlinge wie gewohnt in den Garten ließ, kehrte kurze Zeit später lediglich noch ein einziger Hund zurück. Der Rüde ist kastriert, gechippt und hört auf den Namen Max. Das der Hund weggelaufen ist, wird ausgeschlossen. Die Polizei Landstuhl bittet um sachdienliche Hinweise über den Verbleib des kleinen Hundes unter der Tel.-Nr.: 06371-92290.

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Landstuhl

Telefon: 06371 92290

www.pilandstuhl@polizei.rlp.de



