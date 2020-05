Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Am 08.05.2020 gegen 15 Uhr ereignete sich in der Alten Ixheimer Straße/ Kreuzung Maxstraße ein Verkehrsunfall an der rotzeigenden Ampelanlage. Zwei nacheinanderfahrende Verkehrsteilnehmer stießen leicht gegeneinander, stiegen aus und schauten sich gemeinsam die Fahrzeuge an. Da niemand einen Schaden feststellte, fuhren die Unfallbeteiligten ohne Personalienaustausch auseinander. Im Nachgang bemerkte die Vorausfahrende (silberner VW Golf) einen Schaden und meldete diesen bei hiesiger Dienststelle. Die Polizei bittet den Fahrer des nachfolgenden Fahrzeugs (schwarzer BMW Kombi) oder etwaige Zeugen sich bei der Polizei Zweibrücken (Tel. 06332-9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de) zu melden. |pizw

