Polizei Gütersloh

POL-GT: Ladendieb leistet Widerstand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am späten Freitagabend (26.07., 23.40 Uhr) meldeten Zeugen einen Ladendieb an der Strengerstraße. Nachdem der Mann aus einem Kiosk Alkohol stehlen wollte, wurde er durch die Zeugen angesprochen. Er sollte den Laden verlassen. Er versuchte mehrfach wieder in den Laden zurückzukehren. Daraufhin riefen die Zeugen die Polizei.

Auch im Beisein der eingetroffenen Polizeibeamten verhielt sich der merkbar alkoholisierte Mann nicht kooperativ.

Um weitere Straftaten zu verhindern, sollte der in Gütersloh wohnende junge Mann in Gewahrsam genommen werden. Dagegen sperrte er sich.

Nach erfolgter Ausnüchterung wurde der 24-Jährige wieder nach Hause entlassen.

Ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Widerstands und des Ladendiebstahls wurde eingeleitet.

