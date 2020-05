Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen gesucht!

Haste (ots)

dps - Am Freitag, gegen 16.35 Uhr, kam es auf dem Gelände der Tankstelle auf der Hauptstraße zu einer Unfallflucht. Der Verursacher hinterließ zwar einen Zettel mit der Aufschrift "Sorry für den kleinen Schaden", allerdings ohne seine Erreichbarkeit. Am schwarzen Audi des Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verfasser des Zettels oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

